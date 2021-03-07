«За своих спортсменов могу и горло перегрызть»: Вяльбе оценила атмосферу в сборной

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе снова сказала о том, что норвежцы сейчас сильнее и попросила не наезжать на спортсменов.

«Людям надо уметь радоваться за серебро, когда оно реально твое. В командном спринте мы не взяли свое, должны были быть вторыми. Если все протоколы на чемпионате мира посмотреть, то норвежцы выше нас. Это надо как-то принять. Не надо наезжать на моих спортсменов, а то я могу и горло перегрызть. Шутки — это хорошо. Мы просто стали одной командой. Если бы это произошло года четыре назад, сейчас мы бы еще лучше выступали. Я уверена, что у нас будут более хорошие результаты. Мы стали лучше понимать друг друга», — сказала Вяльбе в интервью«Матч ТВ».

В данный момент продолжается масс-старт у мужчин — последняя гонка на чемпионате мира. «Газета.ру» ведет текстовую трансляцию 50-километровой мужской гонки