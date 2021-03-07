«Урал» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ
Вадим Балканов
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Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Екатеринбурге на одноименной арене при ограниченном количестве зрителей и завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что на 14-й минуте в составе гостей получил прямую красную карточку Парфе Бизоза.
Ранее Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, оценила вероятность возвращения специалиста в «Спартак».