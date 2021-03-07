Блахович победил Адесанью в главном бою турнира UFC 259

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Ян Блахович сохранил чемпионский пояс в полутяжелом дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Поляк в главном бою турнира UFC 259 в Лас-Вегасе сломил по итогам пяти раундов сопротивление представителя Нигерии Исраэля Адесаньи благодаря судейскому решению.

Для Блаховича эта победа стала 28-й в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что российский боец Петр Ян лишился титула чемпиона UFC.