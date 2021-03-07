Ян объяснил, почему решился пробить коленом в голову сидящего Стерлинга

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян объяснил, почему решился пробить коленом в голову Алджамейна Стерлинга по ходу четвертого раунда титульного боя на турнире в Лас-Вегасе.

Спортсмен заявил, что не увидел колена нигерийца на канвасе, из-за чего и решился исполнить оказавшийся запрещенным прием.

«Честно говоря, я даже и не понял, что мне сказали из угла. Я не видел, что он сидит на колене. Думал, что он сидит на корточках.

После падения Алджамейна я не сразу понял, что это был запрещенный удар. Я думал, что все сделал по правилам. Потерять пояс таким вот образом досадно и обидно», — сказал Ян на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Петр Ян хочет провести реванш с ямайцем Алджамейном Стерлингом.