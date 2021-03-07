«Миннесота» проиграла «Аризоне», Капризов очков не набрал
Виктория Алексеева
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«Миннесота Уайлд» проиграла «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Аризоны».
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов в матче не отличился и очков набрать не смог.
Ранее сообщалось, что жена Тарасенко поделилась эмоциями от возвращения мужа на лед.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона Койотс» — «Миннесота Уайлд» — 5:2
0:1 — Дамба (Бьюгстад, Паризе), 14:20;
0:2 — Гринвей, 15:12;
1:2 — Круз (Гарланд, Шмальц), 21:25;
2:2 — Чикран (Ларссон, Брассар), 33:32;
3:2 — Гарланд (Брассар, Келлер), 43:57;
4:2 — Питлик (Яльмарссон, Келлер), 46:15;
5:2 — Питлик, 59:13.