«Химки» Глушакова не смогли одолеть «Ротор»

Волгоградский «Ротор» на своем поле сыграл вничью с «Химками» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на «Волгоград Арене», завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Благодаря ничьей подмосковная команда смогла продлить беспроигрышную серию в чемпионате России до восьми матчей кряду. В последний раз в рамках РПЛ красно-черные проигрывали «Зениту» в матче 13-го тура 1 ноября 2020 года. Что касается «Ротора», то беспроигрышная серия волгоградской команды составляет теперь четыре матча.

После 21-го тура «Химки» имеют в своем активе 29 очков и занимают десятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Ротор» располагается на 13-й позиции с 18-ю баллами.

Россия. Премьер-Лига. 21-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Химки» (Химки) — 0:0