«Ей было очень больно»: шведскую лыжницу увезли в больницу

В немецком Оберстдорфе в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам завершился женский масс-старт на 30 км. Победу в гонке одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг, лучшей в составе россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая девятой.

Тройку лидеров замкнула шведская лыжница Фрида Карлссон. Как сообщает Expressen, сразу после финиша спортсменка упала и, держась за руку, закричала от боли. К шведке оперативно прибежали медики, после чего лыжницу увезли в больницу на карете скорой помощи.

«Ей было очень больно. Надеюсь, что с ней не случилось чего-то серьезного», — заявила партнерша Карлссон Эбба Андерссон, которая финишировала четвертой.

Отмечается, что травма могла быть получена еще по ходу гонки, когда на одном из спусков упали Карлссон, Андерссон и завоевавшая серебро норвежка Хенди Вейг.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Программу лыжных гонок на чемпионате мира в Оберстдорфе закроет мужской масс-старт, который пройдет 7 марта.