«Манчестер Сити» хочет предложить Зинченко пятилетний контракт

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с полузащитником Александром Зинченко, сообщает Claret & Hugh.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не хочет продавать украинского футболиста, несмотря на интерес со стороны лондонского «Вест Хэм Юнайтед». Отмечается, что хавбеку предложат пятилетний контракт с зарплатой в £90 тысяч в неделю.

Сам Зинченко согласен с ролью игрока ротации и, вероятно, продлит соглашение.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) полузащитник принял участие в 12 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет подписать партнера полузащитника Алексея Миранчука по «Аталанте».