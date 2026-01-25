Размер шрифта
В МИД рассказали о работе дипмиссий в Вашингтоне и в Москве

Рябков: у России и США нет ситуаций, когда в посольствах не дают ответов
Михаил Тургиев/РИА «Новости»

У России и США нет ситуаций, когда стороны не могут «технологически достучаться друг до друга». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

По его словам, работа дипломатических миссий в Вашингтоне и в Москве — ритмичная.

«У нас не бывает ситуаций, когда мы не можем, что называется, технологически достучаться друг до друга. Звонки принимаются, на email ответы даются», — сказал Рябков.

Однако это не нивелирует отсутствие содержательной реакции по некоторым важным сюжетам, добавил замглавы МИД.

К данному моменту продолжаются споры вокруг арестованной дипломатической собственности России в США и технических проблемах, включая отключение телефонных линий в генконсульстве в Нью-Йорке. В декабре Рябков сообщал, что Москва и Вашингтон продолжают усилия по преодолению взаимных раздражителей в двусторонних отношениях, но продвижения минимальные.

Ранее Сергей Рябков заявил, что диалог России и США по раздражителям пробуксовывает.

