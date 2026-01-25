Рост числа нападений на школы связали с эффектом Вертера

Участившиеся случаи нападений на образовательные организации связаны с сочетанием разных факторов. Ключевые из них: неразрешенные ситуации буллинга и систематической травли, а также феномен медиатизации насилия в социальных сетях, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» МГППУ Варвара Делибалт.

«Конфликты с одноклассниками или взрослыми и систематическая травля — не единственный, но достаточно важный предиктор агрессивных действий в школе. Подросток, переживающий длительную виктимизацию без адекватной поддержки, может воспринимать насилие как единственный способ восстановления справедливости и обретения контроля. Особую роль также играет доступность детализированной информации о предыдущих инцидентах в СМИ и интернете. Важным фактором выступает феномен медиатизации насилия в социальных сетях: подробное освещение таких случаев со смакованием деталей может создавать так называемый «эффект Вертера» — волну подражающих действий среди уязвимых подростков», – заметила психолог.

Кроме того, специалист отметила, что желание обрести известность и признание тоже может стать триггером для совершения преступлений подростками, находящимися в кризисной ситуации или уязвимом положении.

«Многократное потребление контента о насилии может оказывать влияние на формирование искаженного представления о способах достижения значимости и героизации правонарушителей. Однако важно понимать, что само по себе потребление такого контента не является причиной — оно становится катализатором при наличии других факторов риска: длительной виктимизации (например, в ситуации буллинга иных видов насилия), отсутствия поддержки со стороны взрослых (как родителей, так и педагогов), неразвитости инфраструктуры детского досуга и служб помощи, проблем психического здоровья, доступа к оружию и так далее», – заметила специалист.

При этом полное сокрытие информации неэффективно в эпоху цифровых технологий — подростки все равно получат доступ к контенту через социальные сети и мессенджеры.

«Предпочтительной является стратегия управляемого обсуждения. Необходимо учитывать и возрастные особенности, уровень эмоциональной зрелости ребенка, наличие предшествующего травматического опыта. Для младших школьников приоритетно создание безопасной среды без избыточного информирования о деталях насилия, для подростков — организация профилактических бесед с акцентом на развитие критического мышления и навыков совладания со стрессом, конструктивного решения конфликтов, обсуждения последствий травли, насилия и жестокого обращения», – считает специалист.

Делибалт подчеркивает: освещение случаев нападений на образовательные организации в СМИ должно следовать этическим принципам, не следует допускать публикации сенсационных заголовков, героизации правонарушителя и нормализации правонарушений, подробного описания методов и мотивов, публикации фотографий, видео и личных данных как самого подростка, так и потерпевших.

