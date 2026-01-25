Размер шрифта
Стало известно о желании европейских политиков продлить конфликт на Украине

L'Antidiplomatico: в Европе хотят продолжения украинского конфликта
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Политики в странах Европы заинтересованы в том, чтобы боевые действия на Украине продолжались еще около 1,5 года. Об этом пишет L'Antidiplomatico.

Журналисты обратили внимание, что состоявшиеся на этой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) трехсторонние переговоры РФ, США и Украины свидетельствуют о важности международных контактов. Но это не касается «маргинальных европейских канцелярий», пытающихся хоть как-то донести свою позицию и оказавшихся подавленными.

По мнению авторов статьи, Европа занимает циничную позицию по украинскому конфликту, так как вынашивает далеко не мирные планы.

«На самом деле европейцы <...> интересуются Украиной в очень конкретном смысле и требуют, чтобы [глава государства Владимир] Зеленский продолжал войну как минимум еще 1,5 года», — подчеркивается в материале.

23 и 24 января в столице ОАЭ прошли трехсторонние встречи делегаций РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. Как рассказал специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф, стороны договорились продолжить переговоры по урегулированию кризиса на следующей неделе. Заседания также пройдут в Абу-Даби, сообщила газета «Известия».

Ранее в США выразили надежду, что Европа и РФ начнут доверять друг другу в вопросах урегулирования.

