Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин избежал серьезной травмы

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в Twitter опубликовал информацию о состоянии голкипера Игоря Шестеркина.

По итогам обследования стало известно, что у российского хоккеиста небольшая травма паха и он вернется в общую группу в ближайшее время.

Вратарь получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз» (6:1). За шесть минут до конца игры россиянин, пытаясь отразить бросок соперника, растянулся в шпагате, после чего упал на лед. Шестеркин не смог самостоятельно покинуть лед и продолжить встречу. Его заменил соотечественник Александр Георгиев.

В нынешнем сезоне Шестеркин принял участие в 15 матчах, отражая в среднем за игру 92% бросков.

Ранее сообщалось, что два очка Павла Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси».