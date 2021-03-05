Плющенко опроверг наличие у Косторной контрактных обязательств

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг наличие у действующей чемпионки Европы Алены Косторной контрактных обязательств. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, у него нет никакого персонального тренерского контракта с 17-летней спортсменкой, желающей вернуться к своему прошлому наставнику Этери Тутберидзе.

Плющенко отметил, что все соглашения, заключенные с Косторной, были подписаны исключительно для нее, и что он не взял с них никакого процента.

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