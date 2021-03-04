В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии жены Мамаева

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана находится в центре отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника медучреждения.

«Она лежит в седьмом корпусе в центре отравлений. Температура утром — 36,5. Средней тяжести», — заявил собеседник агентства.

3 марта стало известно, что друзья Аланы нашли ее дома без сознания. Она была госпитализирована из-за отравления таблетками. В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что жена Мамаева доставлена в больницу с отравлением таблетками.