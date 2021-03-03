Миранчук начнет игру с «Кротоне» на скамейке запасных

3 марта в Бергамо состоится матч 25-го тура Серии А между «Аталантой» и «Кротоне». Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнет встречу на скамейке запасных. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 19 матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

«Аталанта»: Спортьелло; Паломино, Ромеро, Джимсити, Мехле, Фройлер, Пессина, Гозенс, Малиновский, Иличич, Муриэль.

«Кротоне»: Кордац, Луперто, Големич, Магальян, Реца, Перейра, Дзанеллато, Эдуардо Энрике, Мессас, Ривьер, Нванкво.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук рассказал, узнают ли его фанаты «Аталанты» в Италии.