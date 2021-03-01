«Манчестер Сити» хочет подписать партнера Миранчука по «Аталанте»

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«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Аталанты» Роберта Гозенса. Об этом сообщает TMW.

По информации источника, в игроке заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Отмечается, что по этой причине вице-чемпионы Англии готовы расстаться с украинцем Александром Зинченко.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнил Серию А и РПЛ.