«Манчестер Сити» хочет подписать партнера Миранчука по «Аталанте»
Вадим Балканов
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«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Аталанты» Роберта Гозенса. Об этом сообщает TMW.
По информации источника, в игроке заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
Отмечается, что по этой причине вице-чемпионы Англии готовы расстаться с украинцем Александром Зинченко.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнил Серию А и РПЛ.