Быстров отказался считать Рондона усилением для ЦСКА

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о нападающем ЦСКА Саломоне Рондоне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, венесуэльский форвард не превосходит своих партнеров по команде.

«Возвращение Рондона в наш чемпионат — это не усиление для ЦСКА. У них есть игроки примерно такого же уровня. Чалов, к примеру, ни в чем ему не уступает. Возможно, он сейчас наберет кондиции и покажет свой реальный уровень», — сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков не поможет своей команде в ближайших играх Российской премьер-лиги (РПЛ).