Спортивный арбитражный суд начал рассмотрение иска СБР к IBU

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) начал рассмотрение иска Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU). Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда отметили, что пока трудно назвать точные сроки проведения слушаний и вынесения окончательного решения по данному делу.

Напомним, что до этого СБР обратился в CAS в связи с чрезмерными ограничениями со стороны IBU по ходу чемпионата мира, который проходил в словенской Поклюке.

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на восьмой этап Кубка мира в чешском Нове-Месте.