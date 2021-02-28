Тренер «Алании» отреагировал на обвинения в нападении на арбитра

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал информацию о нападении на главного арбитра матча 27-го тура Олимп-ФНЛ против «Томи».

По данным «Спорт-Экспресс», судья встречи Артем Чистяков указал в протоколе, что после матча специалист ударил его в живот.

«У Артема Чистякова вы спросили, пусть расскажет, что было», — цитирует Чистякова Sport24.

Согласно статье 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча» Гогниеву грозит дисквалификация от шести месяцев до двух лет, а также штраф.

Ранее сообщалось, что арбитр пропустил тур Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за сообщений с угрозами.