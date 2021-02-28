Два очка Сергачева и шат-аут Василевского помогли «Тампе» разбить «Даллас»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» с крупным счетом одолела «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «молний».

Российский защитник победившей команды Михаил Сергачев набрал в этом поединке два очка, дважды выступив в роли ассистента. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 20 бросков по своим воротам.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин был заменен после того, как команда пропустила пятую шайбу. Всего он отразил 12 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что шайба Сергачева принесла «Тампе» победу над «Каролиной».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» — 5:0

1:0 — Палат, 13:18;

2:0 — Чирелли (Стэмкос), 24:06;

3:0 — Пойнт (Джонсон, Сергачёв), 28:17;

4:0 — Марун (Джонсон, Сергачёв), 35:12;

5:0 — Стэмкос (Чирелли), 41:07.