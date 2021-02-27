Ученица Тутберидзе сорвала двойной аксель в финале Кубка России

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Майя Хромых неудачно исполнила короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию.

Ученица заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе сорвала двойной аксель. При этом спортсменка чисто прыгнула тройной лутц, а также каскад тройной флип — тройной тулуп.

За свое выступление 14-летняя фигуристка получила 73,77 балла.

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России.