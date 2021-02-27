Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Россиянин стал автором первой заброшенной шайбы. Всего в его активе пять голов в дебютном сезоне в североамериканской лиге.

Первой звездой признан вратарь «Миннесоты» Кэм Тальбо, отразивший 27 из 28 бросков.

Третьим стал защитник «Уайлд» Юнас Бродин, который отметился результативной передачей.

Ранее «Миннесота» показала гол Капризова и призналась в любви к россиянину.