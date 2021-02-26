Отец Большунова: норвежцам неважен победитель, лишь бы не мой сын

Отец российского лыжника Александра Большунова Александр Большунов-старший поделился мнением о командной тактике представителей норвежской сборной. По его словам, норвежцы предпочитают общими силами помогать Йоханнесу Клебо в дистанционных гонках, а также предпринимают любые попытки остановить Большунова.

«Такой командной работы как у них, у нас нет. У них тренер может поставить задачу — и все ее выполняют. А у нас в этом смысле нет команды. И очки у своих же забираем. Каждый бежит за себя. Норвежцы вполне могут беречь Клебо до самого финиша. Такое мы уже видели. Зачастую им неважно, кто победит, лишь бы не Саша. Вот у них кто-то чувствует, что не выдерживает темп или палка сломалась — так они готовы потерпеть и пожертвовать ради результата другого товарища по команде», — цитирует Большунова-старшего «СЭ».

Ранее сообщалось, что Александр Большунов примет участие в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. В спринтерской гонке россиянин четвертое место, а всю тройку лидеров составили представители Норвегии. Победу в спринте одержал Клебо.