Болельщики «Спартака» пригласили Тедеско на фанатскую трибуну

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» сделало заявление о дисквалификации главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. За инцидент, произошедший в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (0:1), наставник столичной команды пропустит три матча.

«Ближайшие три матча чемпионата России наш тренер вынужден смотреть с трибуны из-за дисквалификации. Доменико, на бровке возле поля всегда горячо благодаря твоим эмоциям. И на нашей трибуне их не меньше: вместе мы сможем зажечь команду на победу! Ждем тебя на фанатке! Вперед, «Спартак»! — говорится в заявлении «Фратрии».

Ранее Тедеско выразил готовность посетить фанатскую трибуну «Спартака».