Экс-тренер «Спартака» не стал причислять Промеса к легендам команды

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса в столичную команду, передает «Спорт День за Днем».

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. Затем он перешел «Севилью», которая продала его в «Аякс». Уже из амстердамского клуба он вернулся в российскую команду, подписав контракт на 3,5 года.

«Промес оставил какой-то след, но чтобы назвать его легендой «Спартака», он должен сделать что-то большее. Легенды «Спартака» — это Титов, Тихонов, Аленичев. Промес — один из ярчайших футболистов в новейшей истории «Спартака». Причислять его к легендам еще рано», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Промес шокирован тем, что Ещенко еще играет в футбол.