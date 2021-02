Евро-2020 может пройти только в Англии

Журналист Танкреди Палмери в Twitter заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует провести чемпионат Европы в одной стране.

Отмечается, что причиной такого решения может стать пандемия коронавируса. Главным кандидатом на принятие первенства является Англия, которая готова лучше остальных стран. Окончательное решение УЕФА примет в середине апреля.

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы.

Ранее сообщалось, что болельщикам могут разрешить выезжать за границу во время Евро-2020.

