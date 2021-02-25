Большунов и Устюгов пробились в финал спринта на чемпионате мира

Представители сборной России Александр Большунов и Сергей Устюгов вышли в финал классического спринта на чемпионате мира — 2021.

Первый полуфинал выиграл норвежец Йоханнес Клебо, Большунов стал третьим, но пробился в финал как лакилузер. Устюгов по втором заезде финишировал вторым.

Глеб Ретивых по итогам заездов выбыл из борьбы за медали.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонок в первый день ЧМ-2021 в Оберстдорфе.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы не сумели выйти в полуфинал спринта на ЧМ.