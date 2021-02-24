В «Спартаке» рассказали о рисках из-за уголовного дела Промеса

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов поделился подробностями сделки с амстердамским «Аяксом» по переходу нидерландского вингера Квинси Промеса. По словам функционера, московский клуб не понесет финансовых потерь в случае, если уголовному делу, по которому проходит футболист, будет дан ход.

«Клуб не берет на себя риски в том случае, если игрок не сможет выполнять свои обязанности по контракту на территории России», — цитирует Фетисова «РБ Спорт».

В декабре Промес был арестован после того, как на него последовало заявление в полицию о нанесении колото-режущих ран. По данным нидерландских СМИ, инцидент произошел еще в июле 2020 года, и футболист якобы ударил ножом одного из своих родственников.

Ранее Промес поделился подробностями дела о поножовщине.