Дубль Месси принес «Барселоне» крупную победу над «Эльче»

«Барселона» на своем поле одержала крупную победу над «Эльче» в перенесенном матче 1-го тура испанской Примеры. Встреча, которая состоялась на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых.

В составе победителей авторами забитых мячей стали оформивший дубль Лионель Месси и Жорди Альба.

Благодаря этой победе «Барселона» набрала 50 очков и поднялась на третье место. Отставание от лидирующего мадридского «Атлетико», который провел на один матч меньше, составляет пять баллов. В следующем матче Примеры «Барса» в гостях сыграет с «Севильей», а «Эльче», который остался на последнем месте в турнирной таблице, проведет гостевой матч с «Гранадой».

Примера. 1-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Эльче» (Эльче) — 3:0

Голы: 1:0 — Месси — 48, 2:0 — Месси — 68, 3:0 — Альба — 73