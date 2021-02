«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса в «Спартак»

Амстердамский «Аякс» на своем официальном сайте объявил о переходе Квинси Промеса в московский «Спартак». С российской командой 29-летний голландец подпишет полноценный контракт. Перед этим ему предстоит пройти медицинский осмотр.

Согласно условиям сделки, «Спартак» заплатит «Аяксу» €8,5 млн. По договоренности, сумма трансфера можешь увеличиться до €11 млн в виде бонусов.

«Спасибо за все, Квинси Промес! Всего самого наилучшего в России!» — говорится в сообщении «Аякса».

В составе амстердамского клуба Промес провел в общей сумме 53 матча во всех турнирах, забив 22 мяча и сделав шесть результативных передач. Со «Спартаком», за который нидерландский вингер выступал с 2014 по 2018 годы, он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

