«Лестер» заинтересован в приобретении Лингарда

«Лестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, который в настоящее время выступает на правах аренды за лондонский «Вест Хэм Юнайтед», сообщает Eurosport.

По информации источника, «лисы» готовы подписать футболиста в летнее трансферное окно, если он продолжит демонстрировать высокий уровень в «Вест Хэме».

Лингард перешел в столичный клуб в январе 2020 года. Он принял участие в четырех матчах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что хавбек перешел в «Вест Хэм» до конца сезона.