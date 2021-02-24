Матч «Аталанта» — «Реал» начнется с минуты молчания в память о Та Би

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и мадридским «Реалом» начнется с минуты молчания в память о игроке молодежной команды итальянского клуба Вилли Брасиано Та Би, который умер от рака печени в возрасте 21 года.

«В УЕФА с глубокой скорбью узнали о кончине Вилли Та Би. В преддверии сегодняшнего матча Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» в честь полузащитника будет объявлена минута молчания», — сообщается на официальной странице Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

Встреча между «Аталантой» и «Реалом» пройдет 24 февраля в Бергамо. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Ранее «Аталанта» выразила соболезнования в связи со смерть игрока молодежной команды.