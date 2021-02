Матч «Аталанта» — «Реал» начнется с минуты молчания в память о Та Би

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и мадридским «Реалом» начнется с минуты молчания в память о игроке молодежной команды итальянского клуба Вилли Брасиано Та Би, который умер от рака печени в возрасте 21 года.

«В УЕФА с глубокой скорбью узнали о кончине Вилли Та Би. В преддверии сегодняшнего матча Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» в честь полузащитника будет объявлена минута молчания», — сообщается на официальной странице Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

Встреча между «Аталантой» и «Реалом» пройдет 24 февраля в Бергамо. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Ранее «Аталанта» выразила соболезнования в связи со смерть игрока молодежной команды.

On behalf of the European football community, everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Atalanta player Willy Ta Bi.



There will be a minute's silence to honour the midfielder ahead of tonight's Champions League match between Atalanta and Real Madrid. pic.twitter.com/zDFhhhMrj1