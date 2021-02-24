Форвард «Челси» Жиру назвал заслуженной победу над «Атлетико»

Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру назвал заслуженной победу над мадридским «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Его слова передает «Би-би-си».

По его словам, британская команда приехала в Бухарест с твердым желанием добиться победы.

«Мы хотели сыграть в свою игру и знали, как им доставить проблемы. Мы хорошо отоборонялись и добились заслуженного успеха.



Всем известно, что гол в гостях в еврокубках крайне важен. Я рад, что мне удалось помочь команде», — сказал Жиру.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не смог ни разу ударить в створ ворот «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.