Тренер «Баварии» Флик выиграл 14 из 15 матчей в Лиге чемпионов

Гланый тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Диткр Флик выиграл 14 из 15 матчей в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Gracenote LiveGracenote Live

Немецкий специалист за время своего пребывания в стане немецкого суперклуба не проиграл ни одной игры в рамках самого престижного европейского клубного турнира. Единственная ничья была сыграна в декабре 2020 года в Мадриде против команды «Атлетико».

Его беспроигрышная серия является второй по продолжительности за всю историю турнира, уступая лишь серии Луи Ван Гала, который не проигрывал 19 встреч с амстердамским «Аяксом».

Ранее сообщалось, что форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру назвал заслуженной победу над мадридским «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.