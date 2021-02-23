«Краснодар» близок к приобретению лучшего бомбардира чемпионата Турции
Антон Борисов
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«Краснодар» близок к приобретению нападающего турецкого «Хатайспора» Аарона Бупендзы, сообщает Aspor.
По информации источника, стороны договорились о трансфере футболиста за €8 млн плюс 10% от последующей продажи. Отмечается, что российский клуб выиграл борьбу за игрока у стамбульских «Галатасарая» и «Фенербахче». Переход состоится после завершения сезона.
В нынешнем сезоне Суперлиги Бупендза принял участие в 23 матчах, в которых забил 18 мячей. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Турции.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» пополнил состав защитником «Монпелье».