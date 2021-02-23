Игрок «Зенита» Азмун стал одной из приоритетных целей «Севильи»

«Севилья» заинтересована в приобретении нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает El Gol Digital.

По информации издания, иранский футболист стал главной целью испанского клуба. Представители команды уже связывались со стороной 26-летнего игрока. Отмечается, что «Севилья» готова потратить на трансфер форварда €20 млн.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Азмун принял участие в 15 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что андалусийская команда ищет потенциальную замену Юссефу Эн-Несири.