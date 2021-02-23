Депутат Милонов сравнил Назарова со светской чикулей

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Виталий Милонов сравнил Андрея Назарова, обвинившего форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении девушки, со светской чикулей. Об этом сообщает Sport24.

Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар отеля, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

«Мне все это напоминает западный тренд, когда уже стареющие звезды вспоминают, как их трогал тот или иной продюсер. Доказательств нет, свидетелей нет, но осадочек на сердце остался.

Это, конечно, стиль разборок светских чикуль, а не тех, кто сегодня празднует свой праздник, Это не стиль мужиков. Если есть какие-то претензии по существу, то приди и озвучь их», — сказал Милонов.

Ранее экс-тренер сборной России поделился мнением о скандале с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.