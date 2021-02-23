Миранчук рассказал о серьезном отличии тренировок в России и Италии

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в интервью «Матч ТВ» рассказал о серьезном отличии тренировок в России и Италии.

По его словам, интенсивность занятий в Серии А гораздо выше, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Когда раньше говорили, что после тренировок приходишь домой именно уставший... В России такого не ощущал, если честно.

Когда здесь приходишь домой, то у тебя реально нет сил, посвящаешь все время восстановлению», — сказал Миранчук.



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