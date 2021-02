Фергюсон встретится с Чендлером на турнире UFC Fight Nights

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон встретится с Майклом Чендлером на турнире серии Fight Nights. Об этом сообщает DomGoatMMA.

По информации источника, поединок пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 3 апреля.

Отмечается, что спортсмены уже дали свое согласие на то, чтобы поучаствовать в этом мероприятии, однако контракт на бой пока еще не подписан.

Ранее Хабиб Нурмагомедов высказался о своем принципиальном оппоненте Тони Фергюсоне.

Breaking: UFC targeting Tony Ferguson vs. Michael Chandler to headline UFC Fight Night on April 3rd in Abu Dhabi, per multiple sources. Not signed yet, but UFC in the process of finalizing. Both sides have agreed to a bout, and agreed to fight at Lightweight pic.twitter.com/CW2pMbE2SD