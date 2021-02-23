Полузащитник ЦСКА Влашич может покинуть клуб за €35 млн

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич может покинуть столичный ЦСКА за €35 млн. Его слова передает Sportske novosti.

22-летний игрок заявил, что руководство армейского клуба уже отвергло несколько предложений, не соответствовавших этой сумме.

«Я знаю, что некоторые команды хотели заполучить меня, но в ЦСКА сказали, что меньше чем за €35 млн меня не отдадут. Это очень большие деньги для чемпионата России, особенно во время пандемии, даже зимой. Не уверен, что в это трансферное окно купили кого-то хотя бы за €25 млн», — сказал Влашич.

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