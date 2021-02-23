В «Рейнджерс» поддержали Панарина после обвинений в избиении

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум прокомментировал громкую историю, в которой было упомянуто его одноклубника Артемия Панарина.

Скандал разгорелся после того, как бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в нетрезвом виде избил 18-летнюю девушку в Латвии. Сторона хоккеиста это отрицает.

«Панарин знает, как сильно мы его любим, как заботимся о нем, как сильно его ценим. Он во всех отношениях невероятный человек. Мы же сейчас просто можем дать ему время и личное пространство. Что бы ни случилось, сколько бы времени ему ни потребовалось, мы примем его с распростертыми объятиями», — приводит слова Строума русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее агент Панарина Пол Теофанос отверг обвинения в адрес своего клиента.