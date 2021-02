Агент Панарина отреагировал на обвинения хоккеиста в избиении девушки

Агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Пол Теофанос прокомментировал скандал с избиением девушки, в котором упомянуто имя игрока.

О том, что Панарин якобы избил 18-летнюю девушку в Латвии в 2011 году, а потом дал взятку за сокрытие эпизода, заявил бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров. По его словам, спортсмен мог получить реальный срок, но за него заступились «авторитетные жители Риги».

«Я однозначно, категорически отрицаю все эти ложные обвинения, исходящие из России в отношении Артемия. Это ложь», — приводит слова Теофаноса журналист Ларри Брукс в своем Twitter.

Ранее в рижском отеле опровергли информацию об инциденте с Панариным.

Paul Theofanous, Panarin's agent, tells Post: "I unequivocally, categorically deny all of these false allegations coming out of Russia about Artemi. This is false."