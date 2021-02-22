В рижском отеле опровергли информацию об инциденте с Панариным

Латвийский журналист Айвис Калниньш заявил, что в отеле, в баре которого российский нападающий Артемий Панарин якобы избил 18-летнюю девушку в 2011 году, произошедшее опровергли.

Согласно информации журналиста, представитель отеля, а также еще несколько источников опровергают эту информацию.

«Представитель отеля, также как и другие многочисленные источники, сообщили мне, что такого инцидента не было. Один человек, с которым я разговаривал, ответил: «Нет, абсолютно нет. Если вы посмотрите на то, что сказал Назаров, и проведете небольшое исследование, вы сразу увидите его ложь», — написал Калниньш.

Скандал вокруг Панарина разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар отеля, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Рейнджерс» выразил поддержку Панарину.