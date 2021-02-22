Ахметов посвятил гол в Кубке умершему массажисту ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов посвятил мяч, забитый в матче 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА (2:0), бывшему массажисту команды Михаилу Насибову.

«Этот гол я посвятил Насибову Михаилу Николаевичу. Пусть Всевышний обережет его и сделает его из числа обитателей рая!» — написал Ахметов на своей странице в «Инстаграме»

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Насибов ушел из жизни 12 февраля в возрасте 67 лет. С 1979 по 2016 годы он входил в тренерский штаб сборных СССР, СНГ и России по футболу. С 2004 года работал массажистом ЦСКА.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил о том, что хочет остаться в клубе до конца карьеры.