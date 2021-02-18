Марио Фернандес заявил о желании закончить карьеру в ЦСКА

Защитник сборной России Марио Фернандес заявил о желании закончить карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

По его словам, он намерен защищать цвета клуба до того момента, пока не перестанет приносить пользу.

«Мое мнение таково: хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь. Мы сели, все обсудили и пришли к этому решению.

Теперь год за годом будем наблюдать за развитием ситуации», — сказал Фернандес.

Ранее комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев призвал сократить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 14 или 12 команд.