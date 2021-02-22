«Рома» разошлась миром с «Беневенто», Гайч остался в запасе
Анатолий Ильинский
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В рамках 23-го тура итальянской Серии А «Беневенто» сыграл вничью с «Ромой».
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Стоит отметить, что форвард «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА, на поле не появился.
«Рома» с 44 очками остается третьим в турнирной таблице Серии А. Что же касается «Беневенто», то красно-желтые (25) остались 15-ми.
Чемпионат Италия — 23-й тур
«Беневенто» — «Рома» — 0:0
Удаления: Глик — 57' / нет.
Ранее «Аталанта» одолела «Наполи», Миранчук вышел на поле в концовке встречи.