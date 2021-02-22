«Рома» разошлась миром с «Беневенто», Гайч остался в запасе

В рамках 23-го тура итальянской Серии А «Беневенто» сыграл вничью с «Ромой».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Стоит отметить, что форвард «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА, на поле не появился.

«Рома» с 44 очками остается третьим в турнирной таблице Серии А. Что же касается «Беневенто», то красно-желтые (25) остались 15-ми.

Чемпионат Италия — 23-й тур

«Беневенто» — «Рома» — 0:0

Удаления: Глик — 57' / нет.

Ранее «Аталанта» одолела «Наполи», Миранчук вышел на поле в концовке встречи.