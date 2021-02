Медведев и Джокович обменялись любезностями после финала Australian Open

Россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович обменялись любезностями после финала Australian Open.

Напомним, сербский теннисист победил со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

«Это не то, что я хотел. Огромное уважение Джоковичу. Я горд своим летним периодом в Австралии. Жду следующего года», — написал Медведев в Twitter.



«Эти чувства взаимны. Уважение не только тебе, но и твоей команде», — ответил Джокович.

Ранее Джокович выиграл Australian Open.

Not the match I wanted. All respect to @DjokerNole. Proud of my Aussie summer and can't wait to be back next year #workinprogress @AustralianOpen #AustralianOpen2021 pic.twitter.com/lSaM7na2cq