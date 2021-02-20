Олимпийский чемпион назвал выступление сборной России на ЧМ безобразием

Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев критично отозвался о выступлении сборной России на чемпионате мира, передает Sport24.

Женская национальная команда не смогла побороться за медали в эстафете, став только 11-й. При этом на мировом первенстве сборная России не смогла подняться на подиум. Из стартов на чемпионате мира остались мужская эстафета и масс-старты.

«Я понимал, что наши не настолько конкурентоспособные, но, чтобы до такой степени я даже не подозревал. Это безобразие какое-то, что с ними делали? Если вы чувствуете, что люди уставшие — так дайте им отдохнуть. Пусть энергию копят на важный старт», — заявил Васильев.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Павлова обратилась к фанатам из-за провалов на ЧМ.