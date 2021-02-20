«Челси» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче АПЛ

Лондонский «Челси» разошелся миром с «Саутгемптоном» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл игрок «Саутгемптона» Такуми Минамино на 33-й минуте. «Челси» смог сравнять на 54-й минуте поединка, Мэйсон Маунт реализовал пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам поединка «Челси» расположился на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 43 очка. «Саутгемптон» идет на 13-й строчке, набрав 30 баллов.

Ранее сообщалось, что голкипер «Челси» Аррисабалага высказался о своем будущем в клубе.

Чемпионат Англии. 25-й тур

«Саутгемптон» — «Челси» — 1:1

Голы: 1:0 — Минамино, 33; 1:1 — Маунт (пенальти), 54.