«Челси» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче АПЛ
Виктория Алексеева
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Лондонский «Челси» разошелся миром с «Саутгемптоном» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл игрок «Саутгемптона» Такуми Минамино на 33-й минуте. «Челси» смог сравнять на 54-й минуте поединка, Мэйсон Маунт реализовал пенальти.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
По итогам поединка «Челси» расположился на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 43 очка. «Саутгемптон» идет на 13-й строчке, набрав 30 баллов.
Ранее сообщалось, что голкипер «Челси» Аррисабалага высказался о своем будущем в клубе.
Чемпионат Англии. 25-й тур
«Саутгемптон» — «Челси» — 1:1
Голы: 1:0 — Минамино, 33; 1:1 — Маунт (пенальти), 54.