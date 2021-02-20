«Спартак» сообщил о полной реализации билетов на матч с «Динамо»

Московский «Спартак» реализовал все билеты на матч 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо».

«Гостевые кассы на стадионе «Динамо» открываться не будут, все билеты на сегодняшнее кубковое дерби реализованы», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Динамо» выделило красно-белым 1 284 билета. Всего матч смогут посетить 12 858 зрителей.

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на домашней арене бело-голубых 20 февраля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.30 мск.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обращалось с просьбой перенести матч со «Спартаком».